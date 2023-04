Dijon : Un jeune de 18 ans jugé le 9 juin pour avoir lancé des cocktails Molotov sur des policiers

Ils ont été vus en train de jeter des bouteilles enflammées, des cocktails Molotov, en direction des policiers ce jeudi 6 avril lors de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Dijon. Deux jeunes ont été interpellés puis déférés au parquet ce samedi 9 avril. Le plus jeune sera présenté au juge des enfants le 15 juin. Pas de comparution immédiate pour le deuxième, majeur, qui sera finalement jugé au tribunal judiciaire le 9 juin.

Le plus jeune se dit "influencé"

Le plus jeune des deux interpellés, est âgé de 16 ans et habite à Pasques, en Côte-d'Or. Selon les informations de France Bleu Bourgogne, il a reconnu avoir lancé des bouteilles enflammées en direction des policiers, des jets "à l'aveugle, sans réfléchir", selon ses dires. Il dit même avoir été influencé par des black blocs plus âgés, qui l'auraient encouragé à lancer ces cocktails Molotov. La mère du jeune confirme elle aussi le côté influençable de son fils. Il sera jugé le 15 juin devant le tribunal des enfants. En attendant, il a interdiction de rentrer en contact avec l'autre jeune interpellé, son ami. Il a également l'obligation de pointer une fois par semaine à la gendarmerie de Messigny-et-Vantoux.

Le garçon de 18 ans reconnaît avoir alimenté un feu de poubelle

L'autre jeune interpellé a 18 ans. Il est originaire de Hauteville-lès-Dijon. Lui, reconnaît également avoir lancé des bouteilles "sans réfléchir", sur les policiers. Il a également été vu en train d'alimenter un feu de poubelle, en y déversant un peu d'essence mais nie être à l'origine de ce feu. Le jeune sera jugé au tribunal judiciaire de Dijon le 9 juin prochain. En attendant, il a interdiction de manifester à Dijon.