Dijon : un médecin devant la justice

Un ancien médecin était jugé hier au tribunal correctionnel de Dijon. Il est accusé d'avoir fait des ordonnances de complaisance, d'avoir escroqué la sécu,et peut-être même que l'un des médicaments qu'il a prescrit a causé la mort d'une patiente en 2012.

C'est un homme au visage rond et à la mine sévère qui ne parle pas très fort, et il le dit lui même, pas très autoritaire de nature. Sauf qu'il était médecin et qu'à l'audience on a parfois l'impression que les patients décidaient eux même de leur traitement. L'un d'entre eux venait même jusqu'à trois fois par semaine, se faire prescrire pour sa mère un médicament à base de morphine. Cette famille, il la connait bien et "il aurait du se rendre compte", dit la présidente, "que les médicaments étaient en fait utilisés par le fils, comme une drogue'.

J'ai perdu ma lucidité - le médecin au tribunal

il se piquait même dans le cou " raconte son frère. "Je m'en doutais un peu, raconte le médecin, mais je pense qu'à ce moment là, je voulais bien faire, j'ai perdu ma lucidité" . Il a même fait quelques ordonnances à la sœur, qui n'était pas sa patiente . Mais un soir, après une injection, elle a été retrouvée morte. Ce n'est pas le seul produit qu'elle a pris, mais c'est ce qui a déclenché l'enquête et c'est comme ça que la CPAM a découvert qu'il faisait des factures groupées, qu'il déclarait plus de consultations que la réalité et qu'il ne respectait pas la loi sur les stupéfiants, un préjudice estimé à 65 000 euros.

Le médecin aimerait retrouver son premier métier

Aujourd'hui, il est suspendu de l'ordre des médecins, et il est aide soignant dans une maison de retraite. "J'aime le contact humain, mon défaut c'est sûrement d'avoir été trop proche de mes patients" regrette t-il à la barre. Si proche, qu'il est en contact presque tous les jours avec certains d'entre eux. Des consultations au cabinet ou à domicile, qu'il facture à chaque fois. Son avocat précise que même ses pairs ne l'ont pas radiés mais seulement suspendu de l'ordre des médecins. Le parquet a requis 3 ans de prison avec sursis, et l'interdiction à vie d'exercer la médecine. Le tribunal rendra sa décision le 15 juin prochain