Dijon : un médecin jugé pour ses propos homophobes devant la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre

Un médecin remplaçant, était jugé ce jeudi 22 juin 2017 par l'Ordre des médecins à Dijon pour avoir tenu des propos homophobes. Les faits remontent à janvier dernier. Ses pairs l'ont convoqué hier pour une audience où il n'était pas présent. La décision sera rendue sous quinzaine.

L'audience était publique ce jeudi 22 juin 2017. La chambre disciplinaire de première instance du conseil de l'ordre des médecins de Côte-d'or examinait hier les propos jugés homophobes d'un médecin généraliste remplaçant. La plainte a été déposée par l'ordre des médecins quelques mois plus tôt.

Petit rappel des faits : ce médecin dijonnais, un généraliste remplaçant, avait été accusé d'homophobie sur Facebook en janvier dernier. Dans un post, le jeune docteur s’inquiétait d'avoir frôler une erreur médicale et exposait le cas d'un patient homosexuel atteint d'une syphilis. Le généraliste expliquait alors "que le patient n'est "pas un homo de type "fofolle" avec des manières surjouées, plutôt un monsieur tout le monde". Des propos jugés homophobes par des associations qui avaient saisi l'ordre des médecins, lui même saisi à l'époque des faits par le cabinet du premier ministre !

Le médecin en question, n'est pas venu, il était représenté par son avocat Me Nicolas Choley du barreau de Paris, qui a plaidé la liberté d'expression même si ces propos peuvent être considérés par certains comme choquants, il ne voit pas où est le mal.

Me Nicolas Choley du barreau de Paris, défend le médecin jugé pour homophobie

Mais pour Me François-Xavier Bernard l'avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins, la liberté d'expression ne peut constituer un argument recevable.

Me François-Xavier Bernard l'avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins

Lors de cette audience, d'autres propos du même médecin ont été rapportés, lorsqu'il était en externe, il écrivait alors sur un site visible du grand public, que "l'homosexualité était une maladie et une déviance", mais pour son avocat Me Choley, ces propos ne peuvent pas être liés à ceux qui lui étaient reprochés en janvier dernier.

Me François-Xavier Beranrad, l'avocat du conseil de l'ordre des médecins en Côte-d'Or et Jean-Pierre Mouraux, le président de l'ordre des médecins © Radio France - Stéphanie Perenon

Sauf que pour l'ordre des médecins, de tels propos ne sont pas acceptables, c'est ce qu'a rappelé Jean-Pierre Mouraux, le président de l'ordre des médecins en Côte-d'Or.

"Nous avons des règles, nous avons un code de déontologie, nous avons des lois que nous nous sommes prescrits pour respecter la dignité du patient et pour cela nous avons prêté serment. Dans ce cas précis, ce ne sont pas ses compétences médicales qui sont en cause mais sa vision qu'il a des patients, auxquels devons un plus que du mépris. Il faut que les praticiens sachent que l'on ne peut pas faire n’importe quoi."