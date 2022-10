"Il a le coup de poing facile", un mineur de 14 ans frappé gratuitement au visage à Dijon

C'est ce qu'on appelle une agression gratuite. Vendredi 30 septembre 2022, un mineur de 14 ans est frappé au visage en plein après-midi, Place du 1er-Mai à Dijon, près du commissariat de la Place Suquet. Son agresseur, un dijonnais de 22 ans, part en courant. Rattrapé par une patrouille de police, il est interpellé et placé en garde à vue. Décrit comme bipolaire, "qui alterne entre insultes et violences" au commissariat, il reconnaît l'agression et explique aux policiers qu'il a été énervé parce que l'autre "faisait le fanfaron devant sa copine". L'homme, qui "a le coup de poing facile" et qui dispose d'un casier judiciaire loin d'être vierge, a été écrouté à la maison d'arrêt de Dijon et sera jugé lundi 3 octobre en comparution immédiate.

Quatre jours d'ITT

Après l'agression, l'adolescent de 14 ans, la bouche en sang, se rend aux urgences pédiatriques. Il s'est vu prescrire quatre jours d'ITT - incapacité temporaire totale. Son agresseur ne le connaissait pas, et a indiqué qu'il pensait le jeune homme "plus âgé" que 14 ans.