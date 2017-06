Dijon : un mur s'effondre dans l'enceinte d'une crèche

Un mur s'est effondré dans la cour d'une chèche ce lundi après-midi rue Fevret. Il n'y a aucun blessé.

Les pompiers dijonnais sont intervenus ce lundi après-midi pour déblayer un mur effondré dans la cour d'une crèche de la rue Fevret à Dijon. Ils ont été appelés vers 15H30 et expliquent sur leur page Facebook qu'aucun enfant n'a été blessé, la cour étant vide au moment de cet incident. L'équipe départementale de sauvetage et de déblaiement et l'équipe départementale cynotechnique ont été appelées sur place pour procéder au déblaiement et à des missions de sécurisation.