Un dijonnais frappe sa compagne devant sa fille de 12 ans qui alerte la police

Un dijonnais de 52 ans a battu sa compagne dans la nuit de vendredi à samedi. Une fille de 12 ans, celle de la victime, était présente lors de la scène puis a averti la police. Le suspect est poursuivi pour violences conjugales et sera jugé en 2021.

Un dijonnais de 52 ans est poursuivi pour violences conjugales devant une mineure de moins de 15 ans. Cet homme a battu sa compagne, âgée de 41 ans, dans la nuit de vendredi à samedi, sous l'emprise de l'alcool. Il avait 0,9 milligrammes par litre d'air expiré.

La fille de la victime assiste à la scène

Il agresse sa compagne que les policiers retrouvent le visage tuméfié, au point de se voir notifier plus de 8 jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail). La fille de la victime, âgée de 12 ans, assiste à la scène et prend son téléphone pour appeler la police qui arrive peu de temps après sur les lieux. Le suspect ne résiste pas lors de son interpellation.

Il est ensuite placé en garde à vue. C'est la première fois qu'il est arrêté pour ce type de fait mais selon sa compagne, ce n'est pas la première fois que cela se passe au sein du domicile conjugal.

Le dijonnais de 52 ans convoqué devant le tribunal en 2021

Le dijonnais de 52 ans a été présenté devant le tribunal correctionnel de Dijon ce samedi. Il en est ressorti libre sous contrôle judiciaire. Il ne peut plus revenir au domicile conjugal sauf pour aller chercher des affaires de premières nécessité, avec accord de la victime, jusqu'à son passage devant le tribunal. Il est convoqué l'année prochaine et risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.