Dijon : un père et sa fille de 10 ans légèrement blessés dans un accident de vélo

Un homme de 38 ans et sa fille, âgée d'une dizaine d'années, ont été blessées ce vendredi matin, dans un accident de vélo. Ça s'est passé peu avant 9 heures, à proximité de l'arrêt de bus Bourroches, avenue Gustave-Eiffel, à Dijon. Le vélo est seul en cause, la police parle d'une "chute fortuite". Le père et sa fille, qui étaient tous les deux sur le vélo, ont été légèrement blessés dans l'accident. Ils ont été transportés au CHU de Dijon.