Dijon : un syndicaliste accusé d'avoir poussé les Gilets Jaunes à la violence relaxé par la justice

On peut filmer une manifestation et la commenter en direct sur les réseaux sociaux sans pour autant appeler à l'émeute. C'est la conclusion du tribunal correctionnel de Dijon qui relaxe un syndicaliste accusé d'avoir incité les Gilets Jaunes à commettre des violences en décembre 2018.

"Je ne comprends vraiment pas ce que l'on me reproche, j'ai filmé cette manifestation comme tant d'autres personnes l'ont fait, j'ai agi à visage découvert et je n'ai rien organisé. Rien !" A la barre du tribunal correctionnel, Fabien Bauduin responsable syndical à l'époque des faits chez Solidaires 21 est désemparé. Il est la seule personne citée dans ce dossier singulier. On lui reproche une "participation a un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens", en clair d'avoir filmé et retransmis en direct sur son compte Facebook la manifestation des Gilets Jaunes du 1er décembre 2018 à Dijon. "L'acte trois" du mouvement qui a dégénéré en incendies volontaires et affrontements avec les forces de l'ordre.

"C'est la saint Macron"

Dans sa vidéo, ce syndicaliste connu pour son franc-parler et ses nombreuses mobilisations à Dijon et en Côte d'Or, a quelques commentaires acides. Face aux incidents qui se multiplient, il assène "C'est magnifique! " , "C'est la Saint Macron", et devant les sapins qui brûlent devant les grilles de la mairie "C'est symbolique, Joyeux Noël !" La police le repère talkie-walkie en main et avec une oreillette, en train de parler aux manifestants.

"Ces petites phrases étaient là pour traduire la situation ahurissante et violente qui nous dépassait tous" explique Fabien Bauduin. "Quand aux Talkies-walkies, ils m'ont permis de rester en contact avec les membres de mon syndicat. Je n'ai jamais dirigé la foule, et si à un moment on me voit faire des gestes de la main, c'est pour demander aux gens de ne pas courir afin d'éviter les bousculades et les accidents."

"C'est une incitation à passer à l'acte" -le procureur de la République

Ces explications ne convainquent pas le procureur Olivier Caracotch qui réclame 8 mois de prison avec sursis, 2.000 euros d'amende et 5 ans de privation de droits civiques. "Dans le chaos, vous êtes resté d'une grande sureté et d'un professionnalisme remarquable. Vous avez filmé pour téléguider les gens, vous avez pu donner des directives et incité les gens à passer à l'acte. Jamais, on ne vous entend dire que ce qui se passe sous vos yeux est inadmissible."

Des propos balayés par l'avocat du syndicaliste. Maitre Jean-Baptiste Gavignet cite un rapport de la police qui affirme que Fabien Bauduin n'a jamais été identifié comme un des meneurs de cette manifestation. Pour l'avocat, Fabien Bauduin "a agi comme l'ont fait d'autres journalistes." Il réclame la relaxe, qui est accordée par le tribunal.

Soulagement pour ce quadragénaire qui a abandonné toute responsabilité syndicale, mais reste encarté chez Solidaires 21. "Je continuerai à manifester et filmer ce qui se passe puisque la loi m'y autorise" promet-il.