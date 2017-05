Dijon : un trafic de cannabis à l'université de Bourgogne

Trois Dijonnais ont été condamnés à 9 à 12 mois de prison avec sursis et sans mise à l'épreuve, pour avoir revendu du cannabis sur le campus de l'université de Bourgogne.

Du trafic de stupéfiants sur le campus de Dijon. Trois garçons âgés de 21 ans comparaissaient ce vendredi matin devant le tribunal de Dijon. Ils revendaient du cannabis à des étudiants et des lycéens, pendant plus de 4 ans.

Une vingtaine de "clients" réguliers

Ils avaient entre 15 et 20 "clients" réguliers, à qui ils ont vendu plus de 3 kilos de cannabis depuis septembre 2015. Pour la plupart, c'était leurs amis et ils venaient se fournir entre 2 et 3 fois par mois. Chez chacun des trois garçons ont été retrouvés 90 grammes de cannabis et de l'argent, entre 130 et 1250 euros.

3 kilos de cannabis écoulés en deux an

En tout, les trois garçons ont vendu pour 3 kilos de cannabis à leurs "clients" depuis septembre 2015, des clients qu'ils contactaient par SMS avec des messages parfois codés. Le cannabis venait de leur plantation, qu'ils ont fait pousser en plantant des graines de cannabis achetées sur Internet. Les trois garçons ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis pour l'un, 9 mois avec sursis pour les deux autres, sans mise à l'épreuve.