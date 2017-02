Dijon : une chaîne humaine contre la pénalisation de la Solidarité

A Dijon comme ailleurs en France, des manifestations sont organisées contre la pénalisation de la solidarité en soutien à un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants en détresse.

Plusieurs associations et syndicats appellent à former une chaîne humaine dans le centre-ville de Dijon ce jeudi soir place François Rude. Leurs membres issus d'une trentaine d'associations et syndicats soutiennent partout en France, Cédric Herrou. Cet agriculteur de Nice risque d'être condamné à de la prison avec sursis, pour avoir aider des migrants. Un "délit de solidarité" pour les manifestants qu'il faut abroger.

Début janvier, le procureur de Nice a requis 8 mois de prison avec sursis contre Cédric Herrou parce qu'il l'accuse d'avoir organisé un trafic de migrants entre l'Italie et la France. Selon Françoise Duguet, membre de la Cimade, l'association d'aide aux migrants à Dijon, il n'a fait que leur ouvrir la porte de sa ferme dans la vallée de la Roya où les migrants passent pour rentrer en France.

Ce sont des citoyens solidaires qui sont poursuivis - Françoise Duguet de la Cimade

« Il ne fait que porter assistance à des personnes que l’Etat n’assiste pas ! », explique Françoise Duguet avant de préciser que « les personnes migrantes qui passent par la vallée de la Roya, si elles sont en pleine nuit piégées par une tempête, vont frapper aux portes des fermes ou des maisons isolées, et bien entendu, leurs habitants répondent présents, les accueillent, les hébergent et les nourrissent ou les vêtissent et ce sont ces personnes qui sont inquiétées parce qu’elles ne supportent pas le sort réservé aux migrants. Ce sont des citoyens solidaires qui sont poursuivis ! »

La décision du tribunal doit être rendue ce vendredi matin. Le collectif de soutien à l'agriculteur de Nice a déjà prévu d'autres actions pour le soutenir.

Les associations et syndicats demandent l'abrogation de cette loi permettant de condamner les particuliers. Ils appellent ça, le "délit de solidarité".