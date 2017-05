Dijon : une classe de 4e au tribunal

Une classe de 4e est venue assister à une audience au tribunal de Dijon, dans le cadre de leur cours d'éducation civique et morale.

On ne le sait pas toujours, mais les audiences au tribunal sont ouvertes au public dans la plupart des cas. Sur les bancs du public, il y a donc ceux qui seront jugés dans la journée, mais aussi des curieux qui viennent voir comment la justice est rendue en France, ce sont souvent des étudiants mais aussi parfois des élèves beaucoup plus jeunes.

La salle est plus petite, ce n'est pas comme à la télé

Mireille Denuit est professeur de Français en classe Segpa (classe d'enseignement adapté) au collège Bachelard à Fontaine d'Ouche. Elle a l'habitude d'emmener ses élèves au tribunal tous les ans, dans le cadre de leur cours d'éducation civique et morale.

C'est la première fois qu'Élodie vient au tribunal, elle est très impressionnée et voit surtout bien la différence avec les séries TV. "La prof nous a expliqué qui était qui, et là je trouve que la salle est plus petit, ce n'est pas comme à la télé. En plus tout à l'heure j'ai vu une dame qui pleurait", confie-t-elle.

Du concret pour les élèves en difficulté scolaire

"C'est du concret, c'est bien pour fixer les idées", explique cette professeur. "Peut-être particulièrement avec les élèves de segpa qui ont des difficultés scolaires un peu plus évidentes. On a parfois des élèves qui sont à la limite d'avoir à faire à la justice, donc ça leur fait du bien de voir à quoi ça ressemble vraiment, ce qu'ils peuvent risquer".