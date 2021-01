Une collecte organisée après l'incendie meurtrier rue du Bourg à Dijon

La solidarité s'organise à Dijon après le violent incendie dans un immeuble de la rue du Bourg, samedi 2 janvier 2021 au petit matin. Une personne est morte, une autre gravement blessée. Une dizaine de personnes ont dû être relogées. Au total, 70 pompiers sont intervenus sur les lieux de l'incendie.

Une collecte organisée dimanche

Parmi les personnes évacuées, on trouve une étudiante de l'école de maquillage Backstage, à Dijon. Elle a quitté en urgence son appartement avec son compagnon et son chat, sans pouvoir prendre aucune affaire. La directrice de l'école, Claire Arnou, a donc décidé de mettre en place une collecte dimanche 3 janvier 2021. Une collecte destinée au début uniquement à son étudiante, mais, vu les messages et les promesses de dons, elle pourra également profiter aux autres sinistrés. "Au début, c'était au moins pour les vêtements, tout ce dont on a besoin en urgence. Puis tout le monde s'est proposé aussi pour trouver de l'électro-ménager, des assiettes, des draps, des serviettes, etc. L'idée, c'est de colleter un maximum de choses et de les redistribuer à toutes les personnes qui en auront besoin finalement", explique Claire Arnou au micro de France Bleu Bourgogne.