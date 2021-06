C'est un lourd bilan qu'a causé ce dimanche une collision entre deux voitures à l'angle de la rue de Mirande et du boulevard Carnot. Une personne a été tuée et cinq autres blessées dont une gravement.

Dijon : une collision entre deux voitures se solde par la mort d'une personne et 5 blessés

C'est à l'angle de la rue de Mirande et du Boulevard Carnot à Dijon qu'a eu lieu la collision entre les deux voitures tôt ce dimanche 27 juin

Une violente collision s'est produite tôt ce dimanche 27 juin vers 6 h du matin en plein cœur de Dijon à l'angle du boulevard Carnot et de la rue de Mirande. Les raisons de cet accident restent à préciser, en revanche le bilan est très lourd. Le Service départemental d'Incendie et de Secours de Côte-d'Or précise qu'une personne est décédée dans la collision. L'accident a également fait cinq blessés dont une personne évacuée en Urgence Absolue. La circulation a été interrompue dans ce secteur, le temps de l'intervention qui a mobilisé 21 pompiers des centres dijonnais du Transvaal, de Dijon Nord et Dijon Est. Elle a été rétablie vers 7h du matin.