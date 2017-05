Dijon : une employée des galeries Lafayette interpellée en flagrant délit de vol

Une employée des Galeries Lafayette a été interpellée le mercredi 10 mai en flagrant délit de vol. Une perquisition a permis de retrouver pour 10 000 euros de marchandises volées à son domicile.

L'employée dijonnaise faisait l'objet d'une surveillance discrète de la part des galeries Lafayette et c'est en flagrant délit de vol d'une robe de la marque "Claudie Pierlot" que la jeune femme de 30 ans a été interpellée par la police, alertée par la direction du magasin. Elle a été placée en garde à vue et son domicile a été perquisitionné par les policiers. Ils ont trouvé chez elle en tout 56 articles de la même marque Claudie Pierlot ainsi que des vêtements de la marque "The Kooples". Le préjudice est estimé à 10 000 euros. La jeune femme est convoquée devant le tribunal correctionnel de Dijon