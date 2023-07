Dijon : une salle de classe incendiée

Des murs noircis par les flammes et la fumée, du mobilier dévasté, des cahiers et des affaires scolaires en cendres. Voila à quoi ressemble une des salles de classe de l'école Champollion dans le quartier des Grésilles à Dijon. L'incendie s'est déclaré vers 18H ce samedi 1er juillet et son origine criminelle ne fait aucun doute.

ⓘ Publicité

"C'est vraiment sidérant , c'est terrible" réagit Nathalie Koenders, la première adjointe de la ville de Dijon. "Les pompiers et les policiers sont arrivés rapidement" assure-t-elle. "J'espère que l'on retrouvera les coupables."

Réouverture incertaine

Le feu s'est limité à cette partie du bâtiment, mais la salle est très endommagée. "Je ne sais pas si les cours pourront reprendre lundi matin. Il nous faudra peut-être fermer cette école une semaine plus tôt. Rien n'est encore certain" confie l'élue.

Après les émeutes qui ont secoué le quartier en juin 2020, les parents s'étaient justement mobilisés pour sauver une de leurs classes © Radio France - Sophie Allemand

Nous vous l'avions fait entendre vendredi soir sur France Bleu Bourgogne, la fête de cette école a été annulée vendredi après-midi "pour des raisons de sécurité" par le Rectorat. Parents et élèves avaient du tout remballer une demi-heure avant le début des festivités alors que l'école etait décorée pour célébrer la fin de l'année.