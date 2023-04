Dijon : une violente agression à la pompe à essence, la victime arrive à s'échapper

Une violente agression à Dijon. Comme relaté par nos confrères du Bien Public, mardi 11 avril à 5h17 du matin, un homme a été menacé, frappé et volé, en faisant le plein d'essence à la station Total Valmy, route de Langres, près du centre commercial de la Toison-d'Or, à Dijon. Une information confirmée par France Bleu Bourgogne auprès du parquet de Dijon. On fait le point sur l'enquête, près de trois jours après les faits, et alors que les agresseurs sont toujours en fuite.

Quatre contre un

Ce matin-là, un homme, commercial pour la société Socotec, fait le plein de sa voiture, une Renault Arkana. La rue est vide. Deux personnes cagoulées arrivent vers lui, armées "d'un bâton" précise le parquet de Dijon. Ce commercial "sans contentieux, père de famille et travailleur" reçoit plusieurs coups. Les agresseurs lui fracturent le nez. Deux autres hommes cagoulés arrivent et frappent à leur tour la victime - qui s'est vu prescrire trois jours d'arrêt de travail.

Mais la scène ne s'arrête pas là. Les agresseurs ouvrent la voiture de la victime, volent son téléphone et tentent de charger le commercial dans le coffre. Il réussit à fuir. Les quatre hommes cagoulés s'en vont alors au volant du véhicule. La vidéo-surveillance suit les agresseurs jusqu'au Zenith de Dijon puis perd leur trace. Selon les informations du parquet de Dijon, "c'est un véhicule géolocalisé". "On sait par exemple que les agresseurs passent à 5h45 à Gevrey-Chambertin. Beaucoup plus tard dans la journée, on les retrouve à 21h à un péage de Besançon."

Quel est le profil des agresseurs ?

Les quatre agresseurs, toujours en fuite ce jeudi soir, sont de taille moyenne. Au moment du braquage, ils étaient tous vêtus en noir et masqués. D'après le procureur de la république de Dijon, "ce sont de vrais voyous, qui savent ce qu'ils font". Preuve en est : "La voiture est géolocalisable et ils ont débranché la géolocalisation". D'un point de vue juridique, cette agression peut être qualifiée de "vol avec violence et avec armes", avec de potentielles circonstances aggravantes - une agression commise de nuit, et en réunion. Une peine de sept ans de prison est encourue pour de tels faits.

Le parquet en profite pour lancer un appel au calme, ce genre d'agression très violente restant rare. Aucune affaire similaire n'a été recensée récemment dans le département.