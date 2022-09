Dijon : une vitrine brisée par la tête d'un cycliste violemment projeté par une voiture

L'accident s'est produit vers 6h du matin à l'angle des rues des Godrans et de la Liberté en plein centre ville de Dijon. Un Vététiste a été violemment percuté par une voiture et projeté contre la vitrine d'un magasin de téléphone. Sa tête a heurté la vitrine si fort que celle ci n'a pas résisté. Elle s'est brisée, malgré son épaisseur. Les responsables du magasin en sont les premiers surpris et estiment que cela montre la violence de l'impact. La vitrine devait être remplacée dans la journée ce lundi 5 septembre.

La police de Dijon ouvre une enquête

La victime est sérieusement blessée mais ses jours ne seraient pas en danger précise la police rapidement dépêchée sur place. Elle confirme également qu'une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances précises de cet accident.