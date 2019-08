Dijon : une voiture percute la vitrine d'un magasin

Ce samedi matin, une voiture a percuté la vitrine d'un magasin situé rue Guillaume Tell à Dijon. L'accident n'a fait aucun blessé.

Dijon, France

Un accident impressionnant ce samedi à Dijon. Vers 10 heures, une voiture est allée s'encastrer dans la vitrine d'un magasin d'informatique, rue Guillaume Tell.

Dans la voiture se trouvait un couple de retraités. "On s'est fait griller la priorité au croisement", raconte la co-pilote. Selon elle, le conducteur aurait mis un grand coup de volant pour éviter l'accident, avant de terminer sa course dans la devanture. Tout deux s'en sortent avec quelques bleus. "On s'est fait une frayeur mais heureusement tout va bien... Il y a juste de la casse matérielle", conclut la retraité.

L'accident aurait pourtant pu être plus grave : un jeune homme de 24 ans se trouvait dans le magasin au moment des faits, selon les pompiers. Il n'a pas été blessé lui non plus.