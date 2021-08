Dimitri a sauvé un homme en arrêt cardiaque après un accident près d'Aix-en-Provence

Ce 20 août, vers 13 h, Dimitri est venu déjeuner dans sa famille. Et soudain, un grand boum ! Ils ont vu passer le toit du camping-car en contrebas et tout de suite, lui et son père ont compris. Ils se précipitent sur les lieux de l'accident. Le camping-car est encastré dans un mur. Dimitri, ostéopathe à Septèmes-les-Vallons près de Marseille, de nature très empathique, extrait de la carcasse métallique une grand-mère et sa petite-fille en trouvant les mots justes, rassurants.

Un homme âgé, corpulent, reste inanimé, derrière son volant. Il est en arrêt cardiaque. Les airbags ne se sont pas déclenchés. Dimitri le tracte hors du véhicule et pendant que son père fait la circulation, le jeune homme passe à l'action : "Quand vous avez un homme en train de mourir devant vous, vous ne vous posez pas de questions. On y va ! Quand je l'ai vu inanimé, la bouche en sang, je me suis dit : "Ben, il faut y aller !" Avec le recul, ce qui m'étonne un peu, c'est mon calme. Il n'y a eu aucun moment de panique".

Un héros si discret : la notion de service à l'autre

Pendant plus de trois minutes, Dimitri le prend en charge : massage cardiaque et bouche à bouche. Alors qu'il n'y a aucun signe de vie, le cœur finit par repartir juste avant l'arrivée des secours. Dimitri avait reçu une formation de secourisme il y a une dizaine d'années. Les gestes sont venus "naturellement". Ensuite, une fois les pompiers à l'œuvre, il repart déjeuner chez sa grand-mère sans laisser son identité. "On avait fait le job, quoi !"

Quelques jours plus tard, les gendarmes des Bouches-du-Rhône lancent alors un appel sur les réseaux sociaux afin de le féliciter. Ils sont formels : "Sans son intervention rapide et efficace, la victime serait décédée sur place". Beaucoup de réactions, de félicitations, et c'est ainsi qu'on a fini par retrouver Dimitri, le héros si discret. "C'est juste la notion de service à l'autre. Des héros, j'en vois tous les jours. Une mère qui prend soin de ses enfants. Une femme de ménage qui nettoie des bureaux quand il n'y a plus personne... C'est quoi un héros ? Le service à l'autre est sans égo, sans désir de reconnaissance. On est là où on doit être et l'on fait ce que l'on doit faire. Les pompiers sauvent des gens tous les jours."

Dimitri ne l'a pas fait pour ça. Mais les témoignages lui ont fait chaud au cœur et Le jeune homme a reçu les félicitations des gendarmes. Il sera même reçu ce vendredi à la caserne des pompiers qui sont intervenus sur l'accident. Et, encore plus émouvant, il a été mis en contact avec l'épouse du conducteur qu'il a sauvé. Un coup de téléphone entre les deux est imminent.