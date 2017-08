Dimitri Payet victime d'un cambriolage à Marseille

Le joueur de l'OM, Dimitri Payet, a été victime d'un cambriolage, dans la nuit de vendredi à samedi, chez lui, à Marseille.

Le vol s'est déroulé en pleine nuit. Selon le quotidien Le Monde, le joueur de l'OM, Dimitri Payet, s'est fait cambrioler dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'il dormait. Les malfaiteurs seraient entrés par la porte fermée, mais non verrouillée. Le milieu offensif ne s'en serait aperçu que le lendemain matin.

Toujours selon le journal Le Monde, les voleurs se seraient emparés de bijoux pour une somme équivalente à 110 000 euros. Mais dans une série de tweets, Dimitri Payet dément :

Tout ce qui se dit ou est écrit sur l'incident et les montants qui ont été évoqués n'est que pure spéculation. Ça ne reflète pas du tout la vérité. [...] Le larcin est heureusement mineur et n'a traumatisé personne et c'est à mes yeux le principal.