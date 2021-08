Dinan : trois interpellations après une opération anti-drogue de la gendarmerie

A Dinan (Côtes d'Armor), trois personnes ont été interpellées après une opération anti-drogue menée par les gendarmes. Le principal mis en cause a été condamné à 30 mois de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Malo.

Les gendarmes des Côtes d'Armor viennent de mener une opération anti-drogue fructueuse à Dinan. Dans la nuit du samedi 21 août, ils arrêtent un homme de 30 ans qui avait sur lui des emballages de plaquettes de résine de cannabis, de la drogue mais aussi près de 3000 euros d'argent liquide. Connu des services de gendarmerie, il est placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans la foulée, deux autres interpellations sont menées et suite à des perquisitions, les gendarmes saisissent notamment 1 kilo 300 de résine de cannabis, 3735 euros en numéraire, des armes (un fusil de chasse, un taser et une machette notamment) ainsi que des cartes téléphoniques pré-payées et une paire de jumelles.

L'homme de 30 ans est déféré au parquet de Saint-Malo. Mercredi 25 août, il est condamné par le tribunal correctionnel de la ville à 30 mois de prison avec une incarcération immédiate, ainsi qu'à une interdiction de paraitre à Dinan pendant 2 ans. L'un de ses complices sera convoqué ultérieurement devant la justice. La troisième personne a été mise hors de cause.