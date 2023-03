Dinan : une femme de 28 ans tuée à coups de couteau, sa compagne interpellée

Une enquête pour homicide volontaire est actuellement en cours à Dinan (Côtes-d'Armor), après le meurtre d'une femme de 28 ans ce vendredi 10 mars, comme le révélaient nos confrères de Ouest-France . Le procureur de la République de Saint-Malo, Fabrice Tremel, vient de communiquer à ce sujet ce dimanche 12 mars.

Vendredi 10 mars, vers 21 h, les gendarmes de Dinan interviennent au domicile d'une femme de 28 ans, victime de violences de la part de sa compagne, avec usage d'un couteau. De l'extérieur, ils entendent des appels au secours. Rapidement, ils entrent dans l'habitation et constatent qu'une femme tient à bout de bras une autre femme gravement blessée. À l'aide d'un taser, ils neutralisent l'agresseur présumé. La victime décède quelques minutes plus tard, malgré les soins de premier secours prodigués. L'autopsie a mis en évidence plusieurs plaies, notamment au niveau du thorax, du cou et de l'avant-bras.

Le fils de la victime témoin des violences

Plusieurs témoins décrivent une première scène de violences à laquelle aurait assisté le fils de la victime, âgé de 5 ans, avant qu'il ne soit mis à l'abri à l'extérieur. L'agression se serait alors poursuivi à l'intérieur de la maison. À la demande du procureur de la République, l'enfant a été transporté et pris en charge aux urgences pédiatriques de Saint-Malo. La garde à vue de la mise en cause a été prolongée. Elle sera présentée au parquet de Rennes, ce dimanche, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.