Dinard : 300 personnes ont tenté de retrouver la septuagénaire disparue

Après une semaine intense de recherches, la septuagénaire disparue à Dinard (Ille-et-Vilaine) dimanche 19 septembre reste introuvable. Sa famille organisait deux battues ce dimanche 26 septembre pour tenter de la retrouver. La femme de 74 ans a quitté son domicile, en chaussons. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. "On ne peut pas faire notre deuil si on ne la retrouve pas", se désole Valérie, la fille de la disparue.

Plus on cherche, plus on se dit que la seule explication, c'est la mer.

300 riverains ont revêtu un gilet jaune et ont participé aux battues toute la journée, arpentant les rues et les chemins près de la Thalasso de Dinard, où la disparue a été vue pour la dernière fois. "Toute la semaine, on a fait tous les chemins de la côte, au moins à deux kilomètres à la ronde, de Saint-Briac jusqu'au barrage de la Rance", détaille Frédéric, l'un des fils de la septuagénaire. La fatigue se lit sur les visages de la dizaine de petits-enfants, venus en renfort. "C'est fatiguant psychologiquement et physiquement parce qu'on cherche à longueur de journées, j'ai enchaîné avec mes journées de travail. Enchaîner les deux et ne rien trouver, c'est dur !"

Vêtus d'un gilet jaune, des riverains sont venus prêter main forte à la famille. © Radio France - Maxime Glorieux

Certains sont venus de loin pour ces battues, comme Paul, depuis Cherbourg. "Je me dis que si c'était ma grand-mère, j'aimerais aussi qu'on puisse m'aider. Elle a disparu il y a une semaine, on est en bord de mer, il y a beaucoup de risques qu'elle soit tombée à l'eau", regrette le jeune homme. Cette piste est également envisagée par la famille. "On retourne toujours irrémédiablement à la mer car, plus on cherche en terre, plus on se dit que la seule explication, c'est la mer, glisse Valérie. Il y a une marge entre perdre quelqu'un qui décède et perdre quelqu'un physiquement, comme son chapeau ou ses lunettes. Si ma maman avait fait un infarctus dimanche, on aurait eu ses obsèques dans la semaine, on serait en train de commencer notre deuil, mais là on l'a perdue !"

Durant la semaine, les fausses pistes se sont multipliées, notamment autour de la gare de Saint-Malo. Un homme les a contactés en demandant 250 euros pour qu'ils puissent retrouver leur mère.

La famille appelle à la vigilance sur les chemins de Dinard

La famille espère tout de même retrouver des traces de la disparue, pour pouvoir faire son deuil. "Il faut au moins qu'on retrouve quelque chose, un indice, un chausson, une paire de lunettes... Les jours passent et ça devient très compliqué", explique son fils. Lorsqu'elle a quitté son domicile, la septuagénaire portait un pull blanc à rayures rouges, des chaussons noirs et un gilet gris.

Il est demandé de ne pas ramasser soi-même un éventuel indice retrouvé. Dans ce cas, vous pouvez contacter le commissariat de Dinard au 02 99 20 30 00. Les recherches continuent, la famille tient à remercier les participants aux deux battues et invite ceux qui se promènent à Dinard à ouvrir l'œil.