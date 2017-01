Dinard : des chèvres victimes d'actes de cruauté ?

Quelqu'un en veut-il aux chèvres de Frédéric Pempie? Le propriétaire du magasin Netto de Dinard s'interroge. Après avoir retrouvé une chèvre morte le 25 décembre dans son enclos, il en a découvert une seconde avec une corne arrachée le 1er janvier. Il a décidé de porter plainte.

Qui s'en prend aux chèvres de Frédéric Pempie? La question se pose depuis que le gérant du magasin Netto de Dinard a découvert une de ses chèvres avec une corne arrachée. Une découverte faite dimanche dernier, le 1er janvier. Ce jour là comme chaque jour, Frédéric Pempie va voir ses chèvres, installées depuis des années dans un enclos à côté du magasin. Il découvre alors la plus ancienne, Dragonne, avec une corne en moins et du sang sur la tête. Dans le champ, le propriétaire des animaux remarque des traces de lutte et retrouve la corne par terre.

Frédéric Pempie a emmené sa chèvre chez le vétérinaire pour la faire soigner. La professionnelle est d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas d'une attaque de chien. "Elle aurait été blessé au cou ou aux pattes arrières" explique le Dinardais.

"C'est une agression humaine a priori, c'est cruel et bête" Frédéric Pempie

Une autre chèvre est morte une semaine avant

Frédéric Pempie a décidé de porter plainte et de renforcer la sécurité autour de l'enclos de ses chèvres. En effet, le 25 décembre dernier, il avait déjà retrouvé sa plus jeune chèvre morte dans son enclos. Le propriétaire du magasin Netto a eu le soutien de ses employés et de certains clients.