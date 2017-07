Dinard : les gens du voyage ont quitté le stade de football

A Dinard, une communauté de gens du voyage occupaient depuis huit jours le terrain de football. Une installation pas vraiment du goût de la municipalité : les 130 caravanes avaient forcé le portail d'entrée du stade. Ils l'ont finalement quitté ce dimanche 9 juillet.

Le stade de Dinard à guichet fermé. 130 caravanes sur la pelouse, ça en fait du monde. Elles sortent en file indienne. Un soulagement pour les riverains : "Ils ont été plutôt calme, sauf la nuit dernière où ils ont fait une grande fête", raconte un voisin, "mais ils m'ont laissé des déchets dans mon jardin". Il les regarde passer en fronçant les sourcils.

Les 130 caravanes des gens du voyage ont quitté les lieux dans le calme, en laissant les lieux propres. Un moindre mal pour la mairie... © Radio France - Théo Hetsch

La tension est tout de même retombée depuis leur arrivée mouvementée il y a huit jours. Le portail a été réparé depuis. Ils n'avaient pas le choix explique le pasteur Peter. Ils ne trouvent pas de terrains disponibles et équipés : "on nous met dans des champs de boue, dans la poussière, nous ce qu'on demande, c'est un terrain prope, de l'eau et de l'électricité", explique-t-il, "or aujourd'hui ça manque sur la grande majorité des aires de grand passage".

Il ne reste sur le terrain d'entrainement qu'une seule caravane, mais aussi des traces de roues bien visibles © Radio France - Théo Hetsch

L'adjointe en charge de l'action sociale, Elisabeth Bauve Leroy, n'approuve qu'à moitié : "Vous savez qu'il y a un terrain en fin de construction, qui manquait d'herbe", corrige l'élue, "il sera prêt l'année prochaine, donc j'espère que vous irez plutôt là-bas". La commune digère mal l'installation forcée des caravanes, mais a trouvé un terrain d'entente avec les gens du voyage. Ils participeront aux frais de réparation de la pelouse, en faisant un don au centre d'action sociale de Dinard. "La majorité des gens pensent qu'on est logés, nourris, blanchis, mais ce n'est pas vrai", explique le pasteur Peter, "on paie l'eau, l'électricité et le conteneur pour les déchets".

La hache de guerre est donc enterrée... Enfin jusqu'à l'année prochaine.