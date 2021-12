Dinard renonce à organiser son fameux "dernier bain" de l'année

Rebelote. Comme en 2020, la ville de Dinard (Ille-et-Vilaine) renonce à organiser le dernier bain de l'année, tradition en vogue depuis des décennies dans la station balnéaire bretonne. Depuis une cinquantaine d'années, Dinard accueille des centaines de courageux pour un dernier plouf dans l'eau. Cette année encore, en raison de la pandémie de Covid-19 et surtout des recommandations du gouvernement, la fête n'aura pas lieu.

Annulation de dernière minute

La décision a été prise, ce lundi 20 décembre, au matin. Conformément aux consignes du Conseil scientifique et aux recommandations du gouvernement, relayées par la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la mairie a décidé de renoncer. Une déception, pour la ville de Dinard. "Il était bien prévu, dans des conditions plus contraignantes cette année", regrette Martine Guénégant, adjointe à l'information et à la communication. "Il n'y aurait pas eu de distribution de t-shirts, ni de chocolat chaud à la fin du bain", énumère-t-elle. "On avait bien l'intention de le faire, mais la préfecture nous a envoyé de nouvelles mesures à respecter", explique Martine Guénégant. "C'est lassant, et c'est une déception."

Le dernier bain de l'année aura donc été annulé pour deux éditions consécutives. En 2019, le record du nombre de participants avait encore été battu, avec 2 223 baigneurs recensés.