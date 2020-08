Dinard : un enfant de sept ans sauvé de la noyade dans un camping

Un enfant de sept ans est tombé à l'eau dans la piscine d'un camping de Dinard (Ille-et-Vilaine) ce mardi 11 août. Il aurait été sauvé grâce à l'intervention d'un autre enfant et d'un adulte.

L'enfant est tombé dans la piscine qui n'était plus surveillée. (illustration)

Un enfant de sept ans a été sauvé de la noyade ce mardi 11 août après être tombé dans la piscine du camping du Bois-d'Amour à Dinard (Ille-et-Vilaine). L'intervention d'un autre enfant de 10 ans et d'un adulte aurait permis de le sortir de l'eau. Il a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger.

Une enquête de police a été ouverte pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et établir les responsabilités du camping et des parents. A l'heure où l'accident s'est produit, aux alentours de 20h, la baignade n'était plus surveillée.