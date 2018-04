Un accident dramatique mercredi en fin d'après midi, sur la plage de Saint-Enogat à Dinard, en Ille-et-Vilaine. Un garçon de 11 ans et demi, originaire de la région parisienne, est décédé après avoir été enseveli sous le sable. Il avait creusé un trou profond sur la plage quand il a été recouvert.

Dinard, France

L'enfant se trouvait, mercredi en fin d'après-midi, sur la plage avec son père et sa petite soeur. Il avait entrepris de creuser un trou énorme dans le sable avec sa pelle. Alors qu'il était au fond du trou à plus d'un mètre de profondeur, les parois ont cédé et le garçon a été enseveli, sous le sable. Son père a réussi à lui dégager la tête mais pas davantage. Devant la difficulté de l'extraire, les pompiers ont été appelés vers 18h. Aidés des policiers municipaux, les secours y sont finalement parvenus. Mais l'état de santé de l'enfant était devenu préoccupant.

Pris en charge par le Smur de Saint Malo, il est décédé d'un arrêt cardiaque dans l'ambulance qui le transportait vers les urgences pédiatriques de l'hôpital sud à Rennes. Extrêmement choqués, le père et la petite soeur ont dû être hospitalisés et n'ont pu être encore entendus par les enquêteurs. La famille, originaire de l'Essonne était en vacances à Dinard.