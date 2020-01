Dinard : une agression violente après un accrochage entre deux voitures

Saint-Malo, France

La scène, particulièrement violente, débute samedi 11 janvier vers 19h, à Dinard. Deux voitures ont un accrochage, mais le conducteur en cause ne s'arrête pas. Dans la deuxième voiture, un homme, sa femme et leurs deux enfants en bas âges décident de suive le premier véhicule jusqu'à son domicile, pour réclamer un constat. Au lieu de cela, alors que l'homme descend de sa voiture, le chauffard en fuite le rejoint et l'agresse très violemment sous les yeux de sa famille restée dans la voiture.

Une scène d'une extrême violence, sous les yeux des enfants de la victime

Le chauffard assène de nombreux coups de poing au visage, plaque la victime contre son véhicule, et lui donne des coups de pied. La scène d'une extrême violence s'arrête grâce à l'intervention de témoins. La victime souffre aujourd'hui de multiples fractures. L'agresseur, dont le véhicule a été identifié, s'est finalement présenté au commissariat de Saint-Malo où il a été placé en garde à vue avant d'être présenté à un juge d'instruction.