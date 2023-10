Dino Scala renonce à son procès en appel

Il n'y aura donc pas de procès en appel aux assises du Pas de Calais à partir du 28 mars, car le parquet général doit aussi se désister de son appel pour les 2 faits dont il avait été acquitté le 1° juillet 2022.

Margaux Mathieu, l'avocate de Dino Scala explique que son client a toujours un "suivi psychologique et psychiatrique dense" qui lui ont permis "de réfléchir au sens de la décision qui a été rendue contre lui" "Le fait qu'il ait été acquitté pour les deux seuls faits criminels qu'il contestait lui permet de comprendre que sa sincérité a été prise en compte", explique l'avocate qui assure que son client "ne souhaite pas imposer un second procès d'assises à ses proches ainsi qu'aux parties civiles", le premier ayant été " long et éprouvant."

"ça va enfin leur permettre de tourner la page"

"ça va être un grand soulagement pour elles" assure maitre Sandrine Billard , avocate de 3 victimes "parce que c'était vraiment une autre épreuve qui allait s'annoncer, donc je pense que là ça va enfin leur permettre de tourner la page, on laisse cette histoire derrière".

Même soulagement attendu pour l'avocate Cathy Richard même si ce soulagement est "teinté d'amertume parce qu'il aura encore mis un an à les faire s'angoisser, à les faire attendre l'appel ".

Dino Scala qui n'en a pas fini avec la justice, car en mai dernier le parquet de Valenciennes avait ouvert une information judiciaire pour une série d'autres faits évoqués au premier procès avec 14 nouvelles victimes.

A ce stade l'ouvrier de Pont sur Sambre n'a pas encore reçu de convocation assure son avocate " En se désistant de son appel, il espère pouvoir se concentrer sur sa défense dans le cadre de cette nouvelle procédure" explique Me Mathieu.

Un argument qui passe très mal chez Cathy Richard " je trouve ça révoltant, je trouve que l'attitude de Dino Scala est toujours la même, c'est pas le désistement de quelqu'un qui assume mais de quelqu'un qui essaie encore une fois de manipuler la vérité d'une façon ou d'une autre".

