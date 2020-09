Dino Scala sera bien jugé pour la totalité des dossiers, la justice rejette la notion de prescription

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rejeté ce vendredi la demande de non lieu pour 17 dossiers. Une demande faite par son avocate qui estimait que les faits étaient trop anciens. Celui qu'on appelle le violeur de la Sambre sera aussi jugé pour 6 dossiers supplémentaires.

Les plaintes de 56 femmes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle seront examinées lors du procès de l'ouvrier de Pont sur Sambre. La justice a rejeté la demande de non lieu pour 17 dossiers pour lesquels son avocate Maitre Margaux Mathieu voulait faire jouer la prescription, estimant en plus que les charges étaient insuffisantes .

Ce n'est pas une surprise pour Maitre Emmanuel Riglaire, avocat de 2 des victimes, car il existe une jurisprudence sur le sujet depuis les affaires de tueurs en série comme Emile Louis ou encore Michel Fourniret qui resurgit ces derniers jours.

Tant que l'auteur recommence à commettre des horreurs le compteur ne commence pas à tourner.

La cour d'appel a par ailleurs renvoyé devant la cour d'assise les dossier de 6 femmes pour lesquels la juge d'instruction avait prononcé un non lieu pour agressions sexuelles, tentatives d'agressions sexuelles, et tentatives de viol Len 1997 à Aulnoye Aymeries, Maubeuge et Bachant.

Le procès de Dino Scala devrait avoir lieu à l'automne 2021 à la cour d'assise du Nord à Douai.