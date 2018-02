Saint-Étienne, France

Quatre cents personnes vont devoir signer la charte du diocèse de Saint-Étienne pour la prévention de la pédophilie. Une décision de l'évêque Monseigneur Bataille. Il a d'ailleurs rassemblé il y a peu de temps ( le 24 janvier ) ces quatre cents personnes pour un colloque sur la prévention de la pédophilie réunissant notamment des psychologues et le procureur de la République. Les prêtres, les diacres, les animateurs laïcs, les chefs d'établissement de l'enseignement catholique, etc. Tous seront obligés de signer ce document s'ils veulent avoir une mission religieuse au sein du diocèse. Un document qui vise à connaître les risques, prévenir et agir en cas de découverte de cas.

L’affaire Peyrard

Cette charte de prévention de la pédophilie a été voulue par l'évêque de Saint-Etienne lorsqu'a éclaté le scandale autour du père Régis Peyrard, qui a notamment été prêtre à Saint-Just-Rambert, La Talaudière ou encore à la paroisse de Sainte-Thérèse-du-Rond-Point. Un homme de 85 ans, qui a reconnu en juillet 2017, une dizaine d'agressions sexuelles. L’évêque a reçu dix victimes et il a été très retourné par certains de leurs témoignages. Monseigneur Bataille raconte aussi les victimes collatérales. Tous ces croyants qui se sont sentis trahis. Il parle d'un traumatisme autour de "ce prêtre qui avait un vrai rayonnement et qui représente en même temps l'horreur". En tout cas, sur ce dossier, l'évêque a tenu à avoir un discours ferme. Il a très vite donné le nom du curé _"pour ne pas jeter le doute sur 150 prêtres de la Loire." Il a aussi tenu à lui retirer toute charge "même celle de célébrer l'eucharistie". Aujourd’hui le père Peyrard n'est plus à Saint-Étienne. "Ce n'était pas possible", confirme l'évêque. Il vit dans une maison en Ardèche. Le chef du fil du diocèse tient aussi à être en contact régulièrement avec lui. Il est même allé plusieurs fois à Aubenas le rencontrer. Le vieil homme dit " prier"_ régulièrement pour les victimes. Et si le père Peyrard a très vite reconnu les faits, il dit toujours ne plus se souvenir ni des victimes, ni de ses actes.

Sur le plan judiciaire, dans cette affaire Peyrard, une dizaine de plaintes ont été transmises au parquet. Des victimes qui, depuis, n'ont jamais eu de nouvelles du parquet et qui le regrettent.

Besoin d’uniformisation

Pour les associations de victimes, cette initiative est bonne, mais il va falloir que l'Eglise française prenne enfin des décisions cohérentes et nationales. Car en ce moment chaque diocèse fait un peu les choses à sa sauce, estime François Devaux. Il est le cofondateur de la "Parole libérée". Une association qui a été créée pour rassembler les victimes de pédophilie dans l'Eglise autour de l’affaire du père Prénat qui a été prêtre dans le Roannais.