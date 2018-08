L'été 2018 comptera dans la vie et dans le parcours de l'actrice et mannequin saint-juniaude Sophie Vouzelaud. L'ex 1ère Dauphine de Miss France, sourde et muette de naissance, se marie ce samedi, elle qui vient d'être choisie par la Maison Dior comme ambassadrice de sa dernière ligne de parfums.

Saint-Junien, France

C'est presque le "mariage du siècle" pour Saint Junien. Sophie Vouzelaud, 1ère Dauphine de Miss France 2007, sourde et muette de naissance, va se marier ce samedi avec son compagnon Fabien.

Un mariage très attendu dans la cité gantière

Toute la cité gantière semble attendre ce moment avec impatience, tant la popularité de la jeune femme - aujourd'hui mannequin et actrice - est importante. Seule la famille et les amis sont invités - ce qui représente tout de même 300 personnes - mais de nombreux saint-juniauds ont déjà prévu d'approcher la cérémonie pour voir les futurs époux et peut-être quelques célébrités du monde du cinéma et du mannequinat.

Egérie de Dior, c'est une belle revanche pour moi" - Sophie Vouzelaud, nouvelle ambassadrice des parfums Dior

Il faut dire que la carrière de Sophie Vouzelaud vient de franchir une étape. Depuis le mois de juillet, elle est l'une des ambassadrices des nouveaux parfums Christian Dior. Sophie incarne le parfum Jasmin des Anges.

Pour la jeune femme, c'est un véritable accomplissement et surtout une belle manière de surmonter, une fois de plus, son handicap. "Depuis toute petite, mon rêve était de faire partie de la Maison Dior. Aujourd'hui, mon rêve se réalise et je suis très contente, car malgré ma surdité, _je peux avoir des rêves comme tout le monde_". Sophie se souvient : "Petite, les gens me disaient : "tu n'es pas capable, tu ne pourras pas faire comme les autres", et ça m'a blessée".

Son conjoint, Fabien, abonde : "c'est même plus qu'une revanche pour elle car, là, on parle de Dior ! Alors c'est bien plus qu'une revanche, c'est un niveau au-dessus. Désormais, Sophie ne sera plus jamais dans la même cour..." se réjouit-il pour elle.

Une lettre adressée directement à Bernard Arnault

Pour atteindre ce rêve, Sophie est allée droit au but. Elle a adressé une lettre directement à Bernard Arnault, grand patron de la Maison Dior et du groupe LVMH. La démarche a fait mouche.

"C'est certainement un pari pour Dior de mettre une personne sourde ambassadrice" reconnaît Fabien, le conjoint de Sophie. "Mais ils ont su regarder le bon côté des choses", ajoute-t-il, "et je crois que la plus-value est là : cette vidéo a un cachet, c'est le fait de signer avec les mains qui lui donne cette sensualité. Et _cette sensualité, il n'y en a pas dans les mots, c'est dans les gestes_" !