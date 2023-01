DIRECT - 15.000 foyers privés d'électricité à cause de la neige en Dordogne

De gros flocons sont tombés sur la Dordogne jeudi en fin d'après-midi avec plusieurs centimètres de neige par endroits. La circulation a été difficile, notamment sur la RN21 et dans les côtes. Ce vendredi matin 15.000 foyers sont toujours privés d'électricité.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Jeudi 19 janvier, de grosses chutes de neige ont provoqué des perturbations sur les routes de Dordogne. Les gendarmes recensent 7 accidents matériels, les pompiers 34 interventions.

Ce matin, 15.000 foyers sont toujours privés d'électricité selon Enedis

Si vous constatez des dégâts sur la route ce matin appelez-nous au 05.53.53.82.82

EN DIRECT

05h39 : Les pompiers recensent 34 interventions liées aux intempéries, des chutes d'arbres et de câbles électriques. Il y a eu sept accidents matériels selon les gendarmes, des sorties de route et des poids-lourds qui ont glissé. Il y a eu des chutes d'arbres à Mensignac, dans la Double, à Sarlat, Belvès ou encore Villamblard. Des automobilistes sont restés coincés dans les côtes et sur la RN21. Au alentours de minuit, la situation était revenue à la normale.