DIRECT - Affaire Morgan Kean : le procès à Cahors

Morgan Keane avait 25 ans. Il est mort le 2 décembre 2020, à Calvignac, un petit village de 200 habitants entre Cajarc et Saint-Cirq-Lapopie (Lot). Atteint d'une balle dans le thorax, tué alors qu'il coupait du bois sur sa propriété , en marge d'une battue aux sangliers. Deux hommes comparaissent ce jeudi, devant le tribunal judiciaire de Cahors, pour homicide involontaire.

ⓘ Publicité

Un chasseur inexpérimenté et un directeur de battue dépassé

Il s'agit d'abord de l'auteur du tir mortel, un chasseur débutant âgé de 35 ans aujourd'hui. Julien F. réside à Montbazens en Aveyron, à 50 kilomètres de Calvignac. Le jour de l'accident, il participe à sa cinquième battue seulement et ne connait pas le terrain. Il explique aux enquêteurs avoir confondu la victime avec un sanglier. Ses dépistages alcool et stupéfiants sont négatifs. Très affecté par son geste lors de sa garde-à-vue, le trentenaire traîne derrière lui un passé difficile. Il a perdu sa petite fille en 2018, écrasée par un tracteur, le drame avait fait couler beaucoup d'encre . En 2019, un accident de travail le rend handicapé. Julien F. a décroché son permis de chasse en mai 2020, sept mois avant.

L'autre personne jugée ce 17 novembre est Laurent L., 51 ans, le directeur de battue. Ce Lotois a accepté cette responsabilité parce que personne d'autre ce jour-là ne souhaite porter ce brassard de capitaine. Mais le statut de directeur de battue n'est pas qu'une étiquette, c'est une charge qui consiste à organiser, diriger la battue, donner des consignes précises, rappeler les règles de sécurité, etc. L'enquête démontre un défaut manifeste d'organisation. Julien F. n'aurait pas été assez encadré, Laurent L. n'aurait pas pris toute la mesure de ses responsabilités.

Les avocats de la défense, Me Sylvie Bros et Me Emilie Geffroy, n'ont pas souhaité s'exprimer avant le procès.

Morgan Kean habitait avec son frère Rowan la maison que leur avait légué son père, mort l'année précédente. © Radio France - Pascale Danyel

Le frère de Morgan Keane et les chasseurs du Lot parties civiles

Les parties civiles sont représentées par le frère de la victime, la seule famille qu'il restait à Morgan Keane depuis la mort de leurs parents. Morgan et Rowan avaient hérité de cette maison à Calvignac dans laquelle ils vivaient. Rowan ne s'est jamais exprimé publiquement depuis la mort de son frère. Sur France Bleu, Me Benoit Coussy, son conseiller expliquait cette semaine souhaiter que "les chasseurs responsables se ressaisissent des règles de chasse pour lutter contre les chasseurs incompétents. La chasse traditionnelle, vivrière, doit reprendre le dessus sur la chasse militaire, viriliste".

La fédération départementale de chasse du Lot a aussi souhaité se constituer partie civile. Une façon de montrer que les chasseurs tiennent au respect des consignes de sécurité , comme l'a dit sur France Bleu Occitanie Jean-Pierre Sanson, le président régional des chasseurs. L'avocat des chasseurs du Lot, Me Charles Lagier, a souhaité réserver ses arguments pour le procès. Il nous a confié craindre qu'il s'agisse du procès de la chasse en général.

Dans la salle très probablement aussi, Léa, Mila, Zoé et Audrey, les amies de Morgan. Elles ont crée un collectif "Un jour, un chasseur" et milite ardemment pour une réglementation plus stricte de la chasse. Deux d'entre elles ont été auditionnées au Sénat par la commission créée à la suite de leur propre pétition.

L'heure du procès n'a pas été fixée. L'audience démarre à 8h30, mais d'autres affaires peuvent être jugées avant.