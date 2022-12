DIRECT - Coups de feu à Paris : trois morts et trois blessés, un suspect en garde à vue

Un homme a tiré plusieurs coups de feu , rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris, ce vendredi 23 décembre. Le bilan est désormais de trois morts et trois blessés, a affirmé la procureure de Paris, Laure Beccuau, lors d'un point-presse organisé sur les lieux du drame. Le suspect a été interpellé par les forces de l'ordre, et placé en garde à vue. Suivez notre direct.

L'essentiel

Un homme a tiré des coups de feu ce vendredi 23 décembre, peu avant midi, rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris.

Le bilan est de trois morts et trois blessés graves.

Un suspect de 69 ans a été interpellé sur place. Il est déjà connu des forces de l'ordre pour deux tentatives d'homicide. Il est en garde à vue.

L'attaque a eu lieu devant un centre culturel kurde

Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées. Les investigations ont été pour l'heure confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne

La situation en direct

16h11 : Le domicile du suspect de 69 ans est en train d’être perquisitionné, a appris franceinfo d’une source proche de l’enquête.

16h00 : Gérald Darmanin est arrivé sur place.

15h55 : À Marseille, plusieurs personnes se sont réunies pour un "rassemblement de solidarité avec les Kurdes", annonce ce vendredi sur Twitter le député La France Insoumise Sébastien Delogu. Il évoque un "attentat fasciste".

15h41 : Des centaines de personnes scandent des slogans kurdes, et anti Erdogan au niveau de l’un des carrefours bouclés par la police près de la rue d'Enghien, a constaté une journaliste de franceinfo présente sur place. Parmi elles, des personnes du quartier et de la communauté kurde.

15h08 : "La communauté kurde et, à travers elle tous les Parisiens, a été visée par ces assassinats commis par un militant d’extrême-droite", estime dans un tweet, la maire de Paris Anne Hidalgo.

15h00 : l’homme de 69 ans interpellé ce vendredi matin dans le 10e arrondissement de Paris, soupçonné d’avoir tué trois personnes et d’en avoir blessé trois autres dans un centre culturel kurde, est actuellement en garde à vue, a appris franceinfo d’une source proche de l’enquête.

14h50 : la Première ministre Élisabeth Borne dénonce "un acte odieux", et exprime son "plein soutien aux victimes".

14h46 : La maire du 10e arrondissement affirme aux journalistes que le tireur a visé le centre culturel kurde Ahmet Kaya ainsi qu'un restaurant et un coiffeur situés en face. Elle a appelle à ne pas circuler dans la rue d'Enghien pour ne pas gêner les enquêteurs.

14h37 : Emmanuel Macron "suit la situation" et a demandé à Gérald Darmanin de se rendre sur place, indique l'Élysée à franceinfo.

14h30 : Une cellule psychologique est mise en place ce vendredi au sein de la mairie du 10e arrondissement de Paris, après la mort de trois personnes dans une attaque d’un centre culturel kurde à l’arme à feu dans la rue d'Enghien ce vendredi matin, annonce la mairie de l’arrondissement sur Twitter.

14h09 : En conférence de presse, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau indique que le motif raciste "fait évidemment partie des investigations". Le suspect de 69 ans était déjà connu pour "deux antécédents" judiciaires, en 2016 et 2021.

14h03 : Le bilan est donc désormais de trois morts, un blessé en urgence absolue et deux en urgence relative, précise la procureure, Laure Beccuau, aux journalistes sur place. Elle confirme que le suspect est également blessé, notamment au visage.

13h56 : Une troisième personne est morte après l'attaque à l'arme à feu à Paris, annonce la procureure de Paris.

13h51 : Le suspect de 69 ans interpellé sur place est déjà connu des forces de l'ordre pour deux tentatives d'homicide, a appris franceinfo de source policière. On ignore pour l'instant la nature de ces précédents faits.

13h50 : La maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, affirme à l'AFP que le suspect interpellé est lui-même blessé et "a été conduit à l'hôpital", où il se trouve "en urgence relative".

13h15 : Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce se rendre sur place.

13h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble la situation après la fusillade qui s'est produite à paris ce vendredi matin, et qui a fait trois morts et trois blessés graves.