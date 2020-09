Un an après l'incendie de Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, l'équipe de France Bleu Normandie est pleinement mobilisée. Matinale spéciale sur notre antenne dès 6 heures à suivre en direct sur les réseaux sociaux.

DIRECT - Incendie de Lubrizol à Rouen : un an après, émission spéciale sur France Bleu Normandie

Edition spéciale sur France Bleu Normandie un an après l'incendie de Lubrizol

Le 26 septembre 2019, au petit matin, un incendie se déclare à l'usine Lubrizol de Rouen, classée Sévéso. Aucune victime, mais des dégâts considérables. Un an après, France Bleu Normandie consacre une matinale spéciale à cet événement qui restera dans les mémoires. Sujets, directs et invités se succéderont ainsi à l'antenne pour revenir sur cette catastrophe et faire le point.

6h. La matinale spéciale débute. Plusieurs invités vont se succéder toute la matinée. Parmi eux, Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France, Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, Pierre-Emmanuel Brunet, président de l’association Rouen Respire, Simon de Carvalho, président de l'association des victimes de Lubrizol et Charlotte Goujon, vice-présidente de la métropole Rouen Normandie en charge du risque industriel.

Paul Poulain, responsable commercial chez Cyrus Industrie, bureau d'études en sécurité incendie et dans la maîtrise des risques, sera avec nous toute la matinée.