DIRECT - Incendies en Gironde : 2.800 hectares brûlés à La Teste et Landiras au dernier bilan

Deux incendies ravagent toujours La-Teste-de-Buch et Landiras en Gironde ce jeudi matin. Plus de 2800 hectares avaient déjà brûlé. Environ 6.500 personnes, évacuées dans la nuit de mardi à mercredi, n'ont toujours pas regagné leurs maisons ou leurs lieux de vacances. Suivez notre direct.

Les feux continuent de brûler à La Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon et à Landiras dans le sud de la Gironde. Ces incendies qui se sont déclarés mardi soir ont déjà ravagé près de 2.800 hectares de forêt.

L'essentiel à retenir

Les deux incendies en cours à Landiras (au sud de la Gironde) et à La Teste-de-Buch (sur le Bassin d'Arcachon) ne sont pas encore maîtrisés

2800 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi soir (1.300 à La Teste et 1.500 à Landiras)

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à La-Teste-de-Buch ce mercredi. “La saison des feux a commencé très tôt. Nous sommes en alerte. Nous avons près de 15.000 hectares brûlés, alors qu’on en était à 1.000 l’année dernière” a rappelé le ministre devant la presse

Suivez notre direct

7h - Le service départemental d'incendie et de secours n'a pas communiqué de nouveau bilan des deux feux en cours à La Teste et Landiras depuis hier soir. On en était hier soir à 1 300 hectares brûlés autour de La Teste de Buch et 1.500 dans le sud Gironde, du côté de Landiras.

6h47 - Les 6.500 personnes évacuées des campings de La Teste dans la nuit de mardi à mercredi n'ont pas pu retrouver leur lieu de vacances hier soir. Du côté de Landiras, les 500 habitants de Guillos évacués mardi soir sont dans la même situation. Un autre village, celui de Cabanac et Villagrains, a évacué par précaution une partie de ses habitants. Ils sont une cinquantaine à avoir été relogés chez des proches ou accueillis à La Brède, une commune située à quelques kilomètres où un hébergement de fortune a été improvisé.

6h45 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Comme hier, mercredi, l'équipe de France Bleu Gironde est mobilisée pour vous tenir informés des évolutions des incendies toujours en cours à La Teste de Buch et Landiras.