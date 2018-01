1 500 hectares au moins, bilan provisoire des violents incendies qui touchent depuis hier plusieurs communes de Castagniccia et de la Plaine Orientale. On déplore trois blessés, des maisons détruites et plus d'une centaine de personnes évacuées.

Sant'Andréa-di-Cotone, France

Nuit interminable pour les habitants de Santu Andria di u Cutone, Chjatra di Verde, Cervioni, et d'autres villages de Castagniccia et de la Plaine Orientale. Le feu de Sant'andria et Cervioni a dévasté environ 800 hectares, 700 hectares du côté de Chjatra Di Verde, où l'incendie s'est déclaré en début de soirée, mercredi. Le vent, jusqu'à 200Km/h en rafales, n'a faibli qu'en fin de nuit. Les dégâts sont considérales, et les 200 pompiers présents sur place luttent encore contre les flammes.

Le bilan provisoire est de 3 blessés, au moins 1 500 hectare brûlés, une dizaine de maison touchées à Chjatra, dont cinq détruites, ainsi que des cabanons et chalets. A Santu Andria, deux bergeries détruites, des animaux et plusieurs entreprises touchées. Plus d'une centaine de personnes ont dû être évacuées, notamment au village de Chjatra di Verde, entièrement évacué.

Le feu de Chjatra, déclenché par la chute d'une ligne électrique, selon les premiers éléments, a surpris les secours.

Lieutenant-Colonel Octavien Meschini, du SIS de Haute-Corse Copier

Le vent faiblit, les Canadair espérés.

La vigilance Orange aux vents forts, engendrés par la tempête Eleanor, est finie depuis minuit. Le vent souffle toujours (vigilance jaune) mais les pompiers disent bénéficier d'une accalmie depuis 6h. Trois Canadair pourraient intervenir si les conditions le permettent.

Cervioni : Des maisons évacuées, le vent est retombé.

Les habitants de Cervioni ont dû également évacuer leurs maisons, léchées par les flammes. La châtaigneraie et le maquis ont subi d'énormes dégâts que le lever du jour permettra de constater. Ce matin, le vent est semble-t-il tombé.

Selon le maire de Cervione, Marc-Antoine Nicolai, il y a "de fortes probabilités" pour que l'incendie soit d'origine criminelle.