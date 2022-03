Un incendie s'est déclaré ce vendredi après-midi à la gare de Valenciennes. Un train de fret a pris feu, faisant un mort et trois blessés. La gare est évacuée.

DIRECT - Un mort et 3 blessés dans l'incendie d'un train de fret à Valenciennes

Depuis 17h10 ce vendredi, la gare de Valenciennes est évacuée à cause d'un incendie. Le feu a pris dans un train de fret vers 16 heures 30 stationné sur l'un des quais. Une personne est morte et trois autres sont légèrement blessées. Un très gros dispositif de secours est déployé et le périmètre de la gare est bouclé.

18h45. Le bilan fait état désormais d'un mort et trois blessés légers. Un employé de la SNCF est en état de choc. Deux sapeurs-pompiers sont également légèrement blessés.

18h30. D'après une source syndicale de la SNCF, des migrants seraient montés sur le wagon créant un amorçage.

18h17. Selon la SNCF, des personnes ont été vues sur le toit du train de fret quelques minutes avant l'incendie. Sans pouvoir encore établir de lien avec le départ de feu.

18h10. La circulation de et vers Valenciennes est totalement à l'arrêt jusqu'à la fin du service, annonce la SNCF sur Twitter. Cela concerne les axes Lille-Aulnoye-Aymeries et Douai-Valenciennes. Quatre trains sont actuellement à l'arrêt sur des voies, la SNCF va prendre en charge les voyageurs coincés par bus. L'entreprise espère que l'alimentation électrique sera rétablie dans la soirée.

18h05. Pour le moment, trois blessés légers sont recensés par les pompiers. La piste privilégiée est celle d'une personne montée sur le train et qui aurait touché une caténaire.

18h00. Le vice-président en charge des transports à la Région Franck Dhersin prévoit "des dégâts sur le réseau (qui) vont être très importants", sur Twitter.

Tous les passagers ont été sortis de l'enceinte de la gare. Les pompiers et le SMUR se trouvent sur place.

D'après les pompiers, c'est un wagon contenant des pneus qui a pris feu. Quatre lances sont déployées pour éteindre l'incendie.

La SNCF parle d'un accident de personne, les pompiers mentionnent "une ou plusieurs personnes qui auraient été électrisées".

Des vidéos amateurs montrent une épaisse fumée noire qui s'élève dans le ciel. Des détonations ont également été entendues.

Plus d'informations à suivre