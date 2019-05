DIRECT - Larmor-Plage : des centaines de personnes aux obsèques de Cédric de Pierrepont, militaire tué au Burkina Faso

Larmor-Plage, France

Après une cérémonie mardi aux Invalides, c'est à Larmor-Plage, dans le Morbihan, qu'ont lieu ce mercredi les obsèques de Cédric de Pierrepont, commando de Marine tué avec son compagnon d'armes, Alain Bertoncello, vendredi dernier au Burkina Faso, en tentant de libérer deux otages français.

16h45 : Le cercueil sort de l'église de Larmor-Plage au milieu d'une haie de drapeaux militaires ornés d'un bandeau noir. La foule présente, composée d'anonymes, de nombreux militaires ou anciens militaires, de proches et de membres de la mairie, a applaudit au moment du départ du cortège. L'enterrement se déroulera ensuite dans la plus stricte intimité familiale.

15h45 : La bénédiction du cercueil commence au son d'Amazing Grace joué par des sonneurs du Bagad de Lann Bihoue.

15h35 : La compagne de Cédric de Pierrepont prend à son tour la parole. "Tout le monde te pleure tant. Tu es un héros aux yeux de tous". La cérémonie se poursuit par un clin d'œil musical. "Cédric chantonnait constamment une chanson de Joe Dassin, nous allons donc écouter un extrait de cette chanson" annonce le Père Rémi, avant que ne résonnent quelques mesures du "Petit pain au chocolat".

15h30 : La mère de Cédric de Pierrepont prend la parole aux obsèques de son fils. "Mon fils, mon cœur, mon héros, tu incarnais la joie de vivre, un caractère bien trempé. Ton souhait a été de rentrer dans la Marine Nationale, tu as été commando puis tu as voulu être nageur de combat, quelle fierté !". Elle évoque ensuite ses compagnons au sein de la Marine : "Tu t'es épanoui avec tes frères d'armes et cette grande famille qu'est l'armée. Merci à vous. Une énorme pensée aussi pour Alain et sa famille". Les obsèques d'Alain Bertoncello, l'autre militaire tué vendredi au Burkina Faso auront lieu samedi dans les Alpes, dans l'intimité familiale.

15h : Le Père Rémi, qui célèbre les obsèques de Cédric de Pierrepont à Larmor-Plage, évoque les compagnons d'armes et les amis du militaire. "J'aimerais que nous n'oubliions pas cette famille militaire, cette famille de marins qui eux aussi se donnent pour les autres. Ils sont sortis indemnes de cette mission, mais eux aussi ont donné d'eux même. J'aimerais par ces mots leur dire la reconnaissance."

"Cédric dans sa grandeur d'âme aimerait qu'en ce jour nous n'oublions pas ses camarades dans tout ce qu'ils ont donné" - Le Père Rémi

Le Père Rémi évoque ensuite un homme "bon vivant, exigeant, qui dessinait très bien aussi".

14h45 : Le Père Rémi, aumônier militaire, débute la cérémonie. Il évoque "la reconnaissance que montrent toutes les personnes présentes" envers Cédric de Pierrepont, qui a donné sa vie pour libérer des otages. "J'aimerais que nous n'oubliions pas ses compagnons d'armes et ses amis".

14h35 : la cérémonie en hommage au militaire, âgé de 33 ans et originaire du Morbihan, a débuté. Le cercueil du soldat est entré dans l'église accompagné par des sonneurs du bagad de Lann-Bihoué, seul bagad militaire. La cérémonie va durer 45 minutes, et sera suivie par la bénédiction du cercueil. Les proches de Cédric de Pierrepont et les officiels assistent aux obsèques dans l'église, les anonymes restent eux à l'extérieur de l'édifice.

14h25 : énormément d'émotion parmi la foule quand deux avions de la Marine Nationale, et deux hélicoptères, ont survolé la place à basse altitude, juste avant le début de la cérémonie.

Les frères d'armes de Cédric de Pierrepont sont présents à ses #obsèques à Larmor-Plage, tout comme de nombreux anonymes #Bretagnehttps://t.co/rZG2ANczORpic.twitter.com/P5Oap8GXbM — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) May 15, 2019

14h : des centaines de personnes, simples citoyens ou proches de militaires du pays de Lorient, sont rassemblées devant l'église de la commune. Ils viennent montrer leur soutien à la famille du soldat.

Anonymes et proches de militaires sont rassemblés devant l'église de Larmor-Plage pour les obsèques de Cédric de Pierrepont. © Radio France - Annaïg Haute

La ville de Larmor-Plage est bouclée par les forces de l'ordre.