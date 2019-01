DIRECT - Neige en Moselle : grosses perturbations sur l'autoroute A31 et le réseau secondaire

La neige n'était pas prévue en Moselle mais elle est tombée en abondance dans la nuit de mercredi à jeudi, près de 20 centimètres par endroit. Les difficultés de circulation sont très importantes ce jeudi matin avec jusqu'à 18 kilomètres de bouchon sur l'A31 entre Metz et le Luxembourg

La neige perturbe fortement l'A31 entre Metz et le Luxembourg (illustration).

Moselle, France

La neige a surpris tout le monde ce jeudi matin avec 20 centimètres par endroit en Moselle. D'abord sur l'A30, où la circulation a été difficile au niveau du tunnel d'Hayange vers 4h, puis sur l'A31 entre Metz et le Luxembourg, dans la cuvette juste avant la frontière.

Dès 4h30, un accident entre deux poids-lourds et quatre voitures a provoqué des bouchons dans le sens Luxembourg-Metz, puis des camions se sont mis en portefeuille dans l'autre sens. Trente poids-lourds ont rencontré des problèmes, des automobilistes sont restés bloqués plus d'une heure. Certains ont abandonné leurs voitures.

L'essentiel

A cause de la neige et du verglas, on a compté jusqu'à 24 km de bouchons sur l'autoroute A31, entre Hagondange et la frontière avec le Luxembourg.

La circulation est délicate voire difficile sur l'ensemble du réseau secondaire.

Les réseaux de bus sont perturbés comme à Metz, Forbach et la vallée de la Fensch. Des transports scolaires n'ont pas été assurés.

Des perturbations aussi à la SNCF où une dizaine de trains ont été supprimés notamment entre Metz et Longwy.

Les averses de neige devraient se poursuivre jusqu'en milieu de matinée puis le ciel va se dégager.

La situation en direct

9h - Sur les routes secondaires, c'est toujours très difficile : entre Thionville et le Luxembourg, dans le Pays-Haut du côté d'Auboué, Moulins-les-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Maizières-les-Metz et Homécourt.

Sur les autoroutes, ça commence à se dégager : les poids-lourds naufragés ont été enlevé.

La circulation est correcte sur l'A30 vers Longwy, l'A4 vers Metz et l'A31 entre Metz et Nancy.

8h52 - Selon le site ITL Lorraine, les chaussées sont progressivement dégagées

INFORMATION :



A30 : Voie dégagé mais risque de verglas par endroit



A31 : Voie dégagé entre Richemont et Metz

En cours de dégagement entre Richemont et le la frontière



N431 : Voie dégagé



A315 : Voie dégagé



A4 : Voie dégagé — ITLFLORFRON (@itlflorfron) January 31, 2019

8h45 - Les retards se poursuivent à la SNCF :

8h30 - Pour le réseau de bus de Metz : les lignes Proxis ne sont pas desservies, Metz ville et les grosses villes de l'agglomération sont desservies mais avec des retards. A Forbach, pour les Forbus, certains arrêts ne sont pas desservis.

#Forbus. NEIGE 31/01 : Bellevue, Bruch, Oeting, Spicheren-Etzling-Alsting non desservis pour l'instant. — Forbus (@forbus_tweet) January 31, 2019

8h20 - Selon la CRS autoroutière, le dégagement de l'A31 est en cours. Les difficultés s'étalent de Mondelange à Zoufftgen à la frontière luxembourgeoise. Les conducteurs doivent "prendre leur mal en patience et respecter les distances de sécurité" rappelle la police.

La circulation est bloquée sur l'autoroute A31 à la frontière du Luxembourg dans le sens Sud-Nord. Une trentaine de poids lourds sont restés coincés dans une sorte de cuvette. Comptez environ 25 km de bouchon à 8h #trafic#moselle cc @fblorrainenordpic.twitter.com/UxDtUyCGji — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) January 31, 2019

Le point sur les routes et à la SNCF à 8h

Sur l'A31

On recense 24 km de bouchon entre Richemont et le Luxembourg sur une portion empruntée par 100.000 travailleurs frontaliers tous les jours. Des automobilistes ont abandonné leur voiture, les dépanneurs sont débordés et tentent de faire face.

Pas de problème particulier recensé sur l'A4.

Sur les routes secondaires

Circulation compliquée sur les routes qui ne sont pas déneigées.

La D643 en quasiment impraticable entre Chatel Saint-Germain, Amanvillers et Auboué : une route à éviter absolument. Difficile de rouler sur la D918 (Thionville-Bouzonville), D910 (Faulquemont vers la Meurthe-et-Moselle), D903 (Moulins-lès-Metz-Gravelotte), D653 (Thionville vers le Luxembourg), D654 (Thionville-Sierck-les-Bains). Eviter aussi la D1 entre Metz et Uckange.

En Moselle-est, les conditions de circulation sont correctes.

A la SNCF

Neuf trains ont été supprimés par la SNCF, notamment sur l'axe Metz-Longwy. Des TER entre Thionville et Metz sont en retard, les trains de marchandise sont à l'arrêt car les gare de triage sont bien souvent inaccessibles. Des TGV ont été supprimés pour laisser la place aux TER. Habituellement

La SNCF tente d'acheminer des conducteurs de train vers les gares en taxi pour la prise de service

Réseau le Met'

Les transports en commun de Metz sont restés au dépôt à 4h ce jeudi matin. Les premiers Mettis ont pu sortir vers 5h30 et ils ont beaucoup de retard. Les Lianes circulent avec du retard, les petites lignes notamment dans le secteur de Scy-Chazelles sont à l'arrêt.

Les transports scolaires sont supprimés dans le Pays-Haut et en Moselle-Est.