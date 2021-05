Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d’Arthur Noyer s’ouvre à Chambéry

Nordahl Lelandais comparaît pour la première fois ce lundi devant les assises de Savoie à Chambéry pour le meurtre du jeune militaire Arthur Noyer en 2017. Un procès attendu tant la personnalité du prévenu déchaîne l'attention médiatique depuis l'affaire Maëlys et la disparition de cette petite fille à l'été 2017. Arthur Noyer, un jeune militaire du 13e BCA, originaire de la région de Bourges, a disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Son corps a été retrouvé six mois plus tard. Le procès doit durer jusqu'au 14 mai.

