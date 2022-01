DIRECT - Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys s'ouvre à Grenoble

Le procès de Nordahl Lelandais débute ce lundi devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Pendant trois semaines, l'ex maître chien devra notamment répondre des accusations de meurtre sur la petite Maëlys De Araujo et d'agressions sexuelles sur des petites cousines. Suivez l'audience.

C'est un procès très attendu et qui sera, c'est certain, très suivi. Celui de Nordahl Lelandais, accusé de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys De Araujo, en août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Ce procès s'ouvre ce lundi 31 janvier, pour trois semaines, devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble.

Nordahl Lelandais devra répondre d'enlèvement et de séquestration, ainsi que du meurtre, précédé d'un autre crime de la petite Maëlys, huit ans et demi. Il sera aussi jugé pour détention d 'images pédopornographiques et pour deux agressions sexuelles sur des fillettes de sa famille.

Déjà condamné pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, l'ancien militaire purge déjà une peine de vingt ans de prison. Lors de ce deuxième procès, il risque la prison à perpétuité.

France Bleu vous fera suivre l'audience, jour après jour, au cœur des débats. L'audience s'ouvre ce lundi, à dix heures, au palais de justice de Grenoble.

Les grandes dates de l'affaire Maëlys

Les grandes dates de l'affaire Maëlys. © Visactu

