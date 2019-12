DIRECT – Les commémorations de l’attentat du 11 décembre à Strasbourg

La journée de commémoration du 11 décembre 2018 se déroule à Strasbourg, un an après l’attentat qui a touché le marché de Noël. Une stèle est inaugurée et une cérémonie a lieu à la cathédrale. Les Strasbourgeois sont aussi invités à mettre des bougies aux fenêtres

Les commémorations ont lieu, un an jour pour jour, après l'attentat du 11 décembre 2018

Strasbourg, France

Strasbourg commémore l’attentat du 11 décembre 2018 qui avait fait 5 morts et 10 blessés. Les victimes et leurs proches y participent. Au programme : des rencontres privées avec les proches des victimes, le dévoilement d’une stèle et une cérémonie œcuménique à la cathédrale. La population est aussi invitée à installer des bougies sur les fenêtres en soirée.

L’essentiel

Un programme de commémoration officiel a été établi par la ville, mais il ne fait pas l'unanimité auprès des victimes.

Une cérémonie d'hommage a lieu à la cathédrale et les cloches des églises sonneront à 19H45.

1800 personnes ont été suivies par la cellule d'écoute et 400 le sont encore.

Le tueur cherif chekatt a tué 5 personnes et 10 autres ont été blessées. L'enquête n'a pas établi de lien entre le tireur et Daesch malgré la revendication de l'état islamique.

Suivez le Direct

15h00 : L'inauguration de la stèle de la place de la République débute dans quelques instants.

De nombreux hommages avaient suivi l'attentat. Ils sont conservés aux archives de Strasbourg.

14h50 : Les députés du parlement européen ont observé une minute de silence. L'an dernier, les parlementaires réunis en session avaient été confiné.

14h45 : Pour beaucoup d'entre nous, cette journée est particulièrement compliquée à vivre

Beaucoup de Strasbourgeois ont d'abord une pensée pour les victimes et leurs proches.

Le Racing Club de Strasbourg a dès ce matin posté sur les réseaux sociaux un message.

Sur l'antenne de France Bleu Alsace, le maire de Strasbourg, Roland Ries a rappelé ce matin combien cette journée du 11 décembre 2018 et les 48 heures qui ont suivies ont été difficiles pour tous : "cela a été les 48 heures les plus longues de ma vie".

14h30 : Bonjour, Bienvenue dans ce direct consacré à cette journée de commémoration à Strasbourg.

Le programme officiel des commémorations

14h : Les victimes et leurs proches rencontrent le maire de Strasbourg à l'hôtel de ville

15h : Une stèle en verre en mémoire des victimes de l'attentat est inaugurée place de la République lors d'une cérémonie publique.

16h : Le ministre de l'intérieur rencontre en privée les familles des victimes.

17h30 : Christophe Castaner remet des décorations aux forces de l'ordre et aux équipes de secours qui sont intervenus le 11 décembre.

19h : Une cérémonie d'hommage et de recueillement, non religieuse a lieu en la cathédrale de Strasbourg

19h45 : les cloches des 33 communes de l'agglomération de Strasbourg sonneront en mémoire des victimes de l'attentat

A partir de 20h : Les Strasbourgeois sont invités à déposer des bougies sur les fenêtres