DIRECT - Municipales : suivez le 1er tour en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Les électeurs sont appelés à élire leur maire dans les 34.968 communes. Pour le premier tour, les bureaux de vote ont ouvert à huit heures dimanche 15 mars dans 591 communes de Meurthe-et-Moselle et 507 dans les Vosges. Découvrez en direct les résultats et les premières réactions en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

En Meurthe-et-Moselle , la participation était en baisse à 17 heures avec 39,2% contre 41,94% en 2014 à la même heure.

, la participation était en baisse à 17 heures avec 39,2% contre 41,94% en 2014 à la même heure. Dans les Vosges, la baisse est plus prononcée encore puisque seulement 45,39% des électeurs se sont déplacés à 17 heures contre 56,2% en 2014.

19h15 : France Bleu Sud Lorraine mobilisée pour vous donner les résultats du 1er tour des élections municipales et vous donner les dernières consignes concernant l'épidémie de Covid-19.

18 h 45 : la participation a plongé de manière impressionnante à Nancy. Elle était à la fermeture des bureaux de vote à 18 heures de 36,96% contre 58,53% il y a six ans. Est-ce que cette très faible participation va pénaliser plus un candidat qu'un autre ? Réponse à partir de 20 heures.

18 h 40 : Bienvenue dans notre direct. L'épidémie de coronavirus semble avoir dissuadé de nombreux électeurs de se rendre aux urnes. La participation est en légère baisse en Meurthe-et-Moselle avec presque trois points de moins qu'en 2014 à 17 heures. Dans les Vosges, plongeon de onze points de participation à 17 heures avec 45,39% des électeurs mobilisés.