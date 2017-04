DIRECT - Ouverture du procès de Francis Heaulme pour l'affaire de Montigny-lès-Metz

Francis Heaulme comparaît ce mardi pour un mois devant les assises de la Moselle. Le tueur en série est accusé du meurtre de deux enfants, à Montigny-lès-Metz, en 1986. C'est le cinquième procès dans cette affaire. Suivez en direct l'ouverture des débats.

Dans quelle atmosphère ce procès se déroulera-t-il ? Après les deux condamnations, puis l'acquittement de Patrick Dils et les deux petits jours d'audience en 2014, c'est le cinquième procès qui s'ouvre ce mardi pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Francis Heaulme, le tueur en série condamné pour neuf crimes, est accusé d'avoir tué deux enfants de 8 ans, Alexandre Beckrich et Cyril Beining, le 28 septembre 1986. Trente ans après les faits, les familles des victimes s'attendent à une nouvelle épreuve.

Pour mettre à jour cet article, cliquer sur ce lien.

Le film de la journée

10h35. Me Liliane Glock prend la parole à la place de son client. Elle conteste le caractère équitable du procès, du fait de sa durée, du retentissement médiatique à l'encontre de Francis Heaulme, de l'absence d'Henri Leclaire et enfin, le plus importante selon l'avocate, du fait de la disparition de nombreuses preuves.

Les quatre raisons pour lesquelles l'avocate de Francis Heaulme demande l'acquittement

La durée du procès : l'affaire a plus de 30 ans. Me Glock rappelle "cela fait 20 ans que l’on essaie d’établir la culpabilité de Francis Heaume". Il est mis en examen depuis depuis 11 ans : des délais inacceptables pour son avocate.

Le retentissement médiatique : l'avocate de Francis Heaulme explique en substance que le procès à charge est déjà instruit dans la presse.

L'absence d'Henri Leclaire : ce manutentionnaire a été le premier à avouer le meurtre quelques semaines après les faits, puis il s'est rétracté. Il y a trois ans, lors du précédent procès de l'affaire de Montigny, il a été cité des témoins. C'est pour cela que le procès avait été arrêté. Mis en examen, Leclaire a été mis hors de cause. L'avocate de Francis Heaulme regrette son absence dans le box des accusés: "ce serait bien si vous aviez le choix" lance-t-elle aux jurés.

La disparition des preuves : de nombreux scellés ont disparu ou bien ont été détruits.

Le jury vient d'être composé. Les jurés prêtent serment l'un après l'autre.

Ce sont 4 hommes et 2 femmes qui jugeront Francis Heaulme. Les 5 jurés supplémentaires sont des hommes. — rachel noel (@parentnoel) April 25, 2017

L'audience a commencé à 10h15. Quelques instants après, l'entrée de Francis Heaulme s'est fait sous les flashs des photographes, mais l'accusé refuse d'être pris en photo. Ces images ne seront donc pas diffusées. Il porte ses traditionnelles lunettes, une veste sombre avec un grand col blanc, tout comme ses cheveux.

Francis #Heaulme a les cheveux blancs coupés courts, le dos voûté, le teint livide. Parka bleue marine sur chemise blanche. — corinne audouin (@cocale) April 25, 2017

Depuis 8h, les journalistes ont progressivement pris possession des trois salles destinées à ce procès, mais celle qui retient le plus d'attention, c'est la salle principale où se tient l'audience.