DIRECT - Procès de l'affaire Maëlys : l'audition des témoins au programme du deuxième jour d'audience

Le deuxième jour du procès de Nordahl Lelandais s'ouvre ce mardi, devant les assises de l'Isère, à Grenoble. Il est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo, en août 2017. Au programme de cette journée, la suite des auditions des témoins. Sont attendus : le frère de l'accusé Sven Lelandais -qui avait dans un premier temps refusé de témoigner-, mais aussi d'anciennes compagnes, son ex meilleur ami et l'un de ses amants. Ces deux derniers ont refusé de se déplacer au premier jour du procès lundi. Rien n'assure qu'ils feront le déplacement ce mardi.

La veille, Lelandais a présenté ses excuses à la famille de Maëlys, reconnaissant l'avoir tuée sans le vouloir. Des excuses reçues comme une gifle par la famille de la fillette de huit ans et demi.

L'audience s'ouvrira à 9 heures. Suivez en direct les débats de cette deuxième journée avec France Bleu.

Les grandes dates de l'affaire Maëlys

Les grandes dates de l'affaire Maëlys © Visactu

Nos articles incontournables sur l'affaire Lelandais