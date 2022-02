DIRECT - Procès Lelandais : des experts à la barre, la directrice de la prison et l'ex-détenu de l'accusé

Ce neuvième jour de procès pour Nordahl Lelandais s'annonce technique. Ce jeudi matin à la barre, des experts (en toxicologie, en biologie génétique, en anthropologie et hémato-morphologie) vont témoigner pour parler de leur travail et des analyses qui ont pu faire avancer l'enquête ou confondre l'accusé après la disparition de Maëlys De Araujo. La fillette de huit ans et demi avait été, rappelons-le, enlevée et tuée par Nordahl Lelandais lors d'une soirée de mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère) le 27 août 2017. Une gouttelette microscopique de la fillette avait alors pu être détectée, confirmée par l'ADN, lors du démontage de la voiture du principal suspect.

Jeudi après-midi, c'est la directrice de la prison de Nordahl Lelandais qui témoignera devant la Cour et les jurés. Autre témoignage en rapport avec la période carcérale de l'accusé, celui d'un ancien codétenu. Nordahl Lelandais aurait en effet fait des confidences à un voisin de cellule à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, lors de plusieurs conversations, au cours de promenades notamment. Lors de ces conversations, il aurait décrit avec détails avoir violé la petite Maëlys avant de la frapper à mort. Dans le cadre de ces confidences, il aurait aussi expliqué avoir tué le caporal Arthur Noyer parce qu'il aurait refusé de lui "accorder une faveur sexuelle". Ce témoignage n'avait finalement pas été retenu ni versé au dossier.

Qu'y avait-il dans ce troisième téléphone ?

Mercredi, la question qui a plané sur les débats c'est bien ce qu'il est advenu de ce troisième téléphone appartenant à Nordahl Lelandais. L'appareil a été détruit et jeté dans le lac du Bourget après une garde à vue. Les avocats des parties civiles supposent que l'appareil ait pu hébergé des vidéos à connotation sexuelle de Maëlys ou d'autres enfants. Mercredi également, des témoins du mariages sont venus décrire la soirée du drame. Rémi, invité au mariage, a maintenu avec force qu'il n'y a eu aucun enfant dans la voiture de Nordahl Lelandais, ni fillette brune ni garçon blond, contrairement à ce qu'affirme l'accusé pour justifier de la présence d'ADN de Maëlys à l'avant de sa voiture.

