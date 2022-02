DIRECT - Procès Lelandais : des psychologues et psychiatres à nouveau à la barre pour cerner l'accusé

Ce douzième jour du procès de Nordahl Lelandais, devant les Assises de l'Isère à Grenoble, sera à nouveau consacré aux expertises des psychologues et psychiatres de l'accusé. Lundi, trois d'entre eux avaient dépeint un homme responsable pénalement, sans affect, psychopathe et dans le contrôle.

Ce mardi, des nouvelles expertises sont au programme du douzième jour d'audience du procès de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Lundi, trois experts, deux psychologue et un psychiatre se sont succédés à la barre pour tenter d'apporter des réponses quant aux agissements de l'accusé, dire aussi s'il existe une pathologie et comment elle pourrait évoluer avec les années. Les débats doivent reprendre mardi matin à 9 heures.

Nordahl Lelandais a été dépeint comme un "psychopathe", "pervers narcissique", "mythomane", "imperméable à la culpabilité", manipulateur, sans affect. D'intelligence normale, il s'accommode d'un sentiment de "toute-puissance" et de contrôle. Il rejette la culpabilité sur les autres. Les trois experts lundi ont aussi évoqué un processus d'annulation, une sorte d'auto-négation : "ses victimes sont annulées, oubliées, cachées." Nordahl Lelandais est aussi vu comme un chef de meute, très proche de ses chiens, quasi animal.

Deux points très importants : il est responsable de ses actes, n'a pas de trouble délirant ni hallucinations, et il existerait bien un "trouble pédophilique". Cela attesterait donc un motif sexuel dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys. À l'issue de l'audience lundi soir;, Nordahl Lelandais a expliqué : "J'ai bien compris qu'il fallait faire un long travail, qu'il fallait que je reprenne depuis le début. Je m'y engage, j'ai déjà commencé."

